Magazin Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dizisini ve karakterini anlattı!

Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dizisini ve karakterini anlattı!

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Afra Saraçoğlu, Yeşilçam dizisini ve karakterini anlattı!

Genç kuşağın yükselen isimlerinden Afra Saraçoğlu, BluTV’nin yeni özel yapımı ‘Yeşilçam’da bir yıldız gibi yeniden doğacak. 22 Nisan’da izleyiciyle buluşacak olan dizide keşfedilme hikayesiyle, hayalleriyle ve hedefleriyle her bölümde izleyenleri meraklandıracak olan ‘Tülin Saygı’ karakterine hayat veren Saraçoğlu, sürprizlerle dolu anlar yaşatacak.

13 Nisan 2021, Salı 12:22 Son Güncelleme:
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Alanında öncü platform BluTV, tür açısından çok geniş bir yelpaze sunan içerik listesine bir yenisini daha eklemek için gün sayıyor. BluTV tarihinin en büyük prodüksiyonu olan ‘Yeşilçam’, 22 Nisan’dan itibaren unuttuğumuz ve de özlediğimiz nostalji hissini iliklerimize kadar hissetmeye geliyor. 1960’lı yılların Türkiye’sine büyülü bir zaman yolculuğu yaptıracak olan dizide Çağatay Ulusoy’la birlikte başrollerde yer alan, son dönemin genç ve yetenekli isimlerinden Afra Saraçoğlu, ‘Tülin Saygı’ karakteri ile izleyici karşısında olacak. Yeşilçam Sineması’na bir yıldız olarak adını altın harflerle yazdırmak isteyen ‘Tülin’in yolculuğu pek çok kişiye ilham verecek. Hayalleri uğruna Ulusoy’un canlandırdığı Semih Ateş’in kapısını çalması ise şatafatlı dünyanın kapılarını sonuna kadar aralayacak ve heyecanı artıracak.  

Genç yaşında Çağan Irmak’la çalıştığı için şanslı hissettiğini dile getiren Afra Saraçoğlu, hislerini “Eminim ki çoğu oyuncu Çağan Hoca ile çalışmanın hayalini kuruyordur. Çağan Irmak, oyuncunun halinden çok iyi anlayan, ne istediğini bilen bir yönetmen. Bu yüzden onunla çalışmak ayrı bir zevk.” sözleriyle anlattı. Saraçoğlu, her genç oyuncu gibi kendisinin de Yeşilçam Sineması ile büyüdüğünü ve bu projeyle beraber yakın takipte olduğu Yeşilçam Sineması’nın yanı sıra 60’lı yılların Türkiye’sini de detaylı bir şekilde araştırdığını ekledi. Genç yıldız, Yeşilçam filmleriyle ilgili düşüncelerini “Biraz araştırma yaptığımda anladım ki çok genç jenerasyon ciddi anlamda seyrediyor eski Türk filmlerini. Çünkü onları çeken çok büyük bir olgu var filmlerde; kaybettiğimiz manevi değerler, insan doğasında henüz kaybolmamış olan romantizm ve masumiyet… O naifliği, kırılganlığı, sadeliği yaşamak isterdim ben de ve bu dizi de buna vesile oldu.” ifadesiyle dile getirdi.

Levent Cantek ve Volkan Sümbül’ün kaleminin Çağan Irmak’ın rejisiyle buluştuğu Sunset Film imzalı ‘Yeşilçam’ın yapımcılığını Sibel Tuna üstleniyor. Merakla beklenen ‘Yeşilçam’ 22 Nisan’da sadece BluTV’de!

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