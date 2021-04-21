Afra Saraçoğlu'nun hayali gerçek oldu
Üst üste üç büyük markayla anlaşma imzalayan ve yeni dizisinin çekimlerini tamamlayan Afra Saraçoğlu, kendisini 650 bin liralık bir otomobille ödüllendirdi.
21 Nisan 2021, Çarşamba 10:32 Son Güncelleme:
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Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.
Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!
HAYALİNDEKİ OTOMOBİL
23 yaşındaki oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1 satın aldı.
Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! (Hürriyet/ Mehmet Üstündağ)
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