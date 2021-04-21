Yaz boyunca Afra Saraçoğlu rüzgarı esecek! Son yılların yükselen yıldızlarından olan ünlü oyuncu, yaz sezonu için üç büyük markayla anlaşma imzalayarak, onların reklam yüzleri oldu.

Çağan Irmak’ın yönettiği yeni dizisiyle de yakında ekranla buluşacak olan Saraçoğlu, kendine güzel bir hediye aldı!

HAYALİNDEKİ OTOMOBİL

23 yaşındaki oyuncu, kendini ödüllendirmek için 650 bin liralık bir BMW X1 satın aldı.

Kazandığı paralarla hayalindeki otomobile kavuşan Afra Saraçoğlu’nu her an sokaklarda yeni oyuncağıyla tur atarken görebiliriz! (Hürriyet/ Mehmet Üstündağ)



