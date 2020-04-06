Afra'dan takipçilerine samimi itiraflar: Dangalak bir kızdım
Afra Saraçoğlu ‘Öğretmen’ dizisindeki rol arkadaşı Efekan Can ile Instagram hesabından canlı yayın yaptı. // Ali KESER
06 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Bir hayranının “Oynamak istediğiniz bir rol var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:
“Çocukken çok manyaktım. Yerimde duramazdım. Annem sokakta ‘Dur rezil ettin bizi’ derdi. İnanılmaz dangalak bir kızdım. Bu yüzden psikopat tipleri oynamak istiyorum. Saçlarımı kısacık kestirip, hatta kazıtıp, ruh hastası bir tip olsam. Kesin izlenir. Yani artık nereye kadar güzel kızı oynayacağım? Nereye kadar birinin partneri olacağım?”