Magazin Afra'dan takipçilerine samimi itiraflar: Dangalak bir kızdım

Afra'dan takipçilerine samimi itiraflar: Dangalak bir kızdım

Magazin

Afra'dan takipçilerine samimi itiraflar: Dangalak bir kızdım

Afra Saraçoğlu ‘Öğretmen’ dizisindeki rol arkadaşı Efekan Can ile Instagram hesabından canlı yayın yaptı. // Ali KESER

06 Nisan 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir hayranının “Oynamak istediğiniz bir rol var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Çocukken çok manyaktım. Yerimde duramazdım. Annem sokakta ‘Dur rezil ettin bizi’ derdi. İnanılmaz dangalak bir kızdım. Bu yüzden psikopat tipleri oynamak istiyorum. Saçlarımı kısacık kestirip, hatta kazıtıp, ruh hastası bir tip olsam. Kesin izlenir. Yani artık nereye kadar güzel kızı oynayacağım? Nereye kadar birinin partneri olacağım?”

İlgili Haberler
Afra Saraçoğlu: Özgürlüğüm kısıtlandı

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Elif Demirtaş Bilir
İçimdeki ses hep aynı nakaratı söylüyor
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
6 Nisan 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Yasemin Candemir
Corona virüsün öğrettikleri
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Selena Gomez: Bipolar olduğumu öğrendim