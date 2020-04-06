Bir hayranının “Oynamak istediğiniz bir rol var mı?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Çocukken çok manyaktım. Yerimde duramazdım. Annem sokakta ‘Dur rezil ettin bizi’ derdi. İnanılmaz dangalak bir kızdım. Bu yüzden psikopat tipleri oynamak istiyorum. Saçlarımı kısacık kestirip, hatta kazıtıp, ruh hastası bir tip olsam. Kesin izlenir. Yani artık nereye kadar güzel kızı oynayacağım? Nereye kadar birinin partneri olacağım?”





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