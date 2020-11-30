Seyahat Afrika hakkında merak edilenler - Yaşam, fiyatlar, yemekler ve daha fazlası

Afrika hakkında merak edilenler - Yaşam, fiyatlar, yemekler ve daha fazlası

Seyahat

Afrika hakkında merak edilenler - Yaşam, fiyatlar, yemekler ve daha fazlası

Birçok insan Afrika'ya gittiğinde aç kalacağını, sokakların ortasında kükreyen yabani hayvanlar göreceğini, kirli yollarda yürüyeceğini veya güvenliğin çok kötü olduğunu düşünüyor. Aslında durum böyle değil.

30 Kasım 2020, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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Sizin için Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse ile hazırladığımız videoda, Afrika hakkında düşündüğünüz birçok bilginin aslında farklı olduğunu ve Afrika'nın gerçekte ne kadar eşsiz bir kıta olduğunu görebilirsiniz.

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