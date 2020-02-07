Afrika kıtasındaki en kalabalık ülkelerden biri: Addis Ababa
Doğu Afrika ülkesi olan Etiyopya, Afrika kıtasındaki en kalabalık ülkelerden. Addis Ababa önemli ticaret noktalarından. Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken Addis Ababa'ya bir seyahat düşünüyorsanız, hazırladığımız Addis Ababa seyahat rehberine bakın.
07 Şubat 2020, Cuma 09:55 Son Güncelleme:
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Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Etiyopya’ya gittiğinizde ülkede konaklamak iyi ve ucuz oteller bulabilirsiniz. Dokuz UNESCO Dünya Mirası Alanı ve bir dizi millî park ve dağ sırasına ev sahipliği yapan Etiyopya’da düğer tüm kentlere ulaşım da Addis Ababa üzerinden yapılmaktadır. Ülkenin giderek büyüyen ekonomisi sayesinde Addis Ababa’ya gelen gerek turist gerek ise iş insanı sayısı artış göstermektedir.
Addis Ababa’da ne yenir?
Etiyopya’nın bol baharat ile yapılan yemekleri lezzetlidir. Bu yemeklerde baharat olarak Hint mutfağının da etkisiyle en çok köri kullanılır. Şehirde pek çok lüks restoran da bulabileceğiniz gibi Batı yemeklerinin en güzel örneklerinin tatlarına da bakabilirsiniz. Kahve üretimi ile de hatırı sayılır bir ünü olan Etiyopya’da çeşit çeşit kahve tatmak mümkündür. Yerel yemekleri arasında en sık rastlayabilecekleriniz ise şöyledir.
Injera
Teff adında bir tahıldan yapılan mayalı tadı ekşimsi büyükçe bir ekmek ya da gözlemedir.
Tibs
Etli bir yemek olan tibs kavrulmuş sığır eti ile yapılır.
Mofo
Baharatlarla marine edilmiş kuzu eti ile yapılan bir yemektir.
Boxegna
Milföy hamurunun içine muhallebi konularak yapılan bir Fransız tatlısıdır.
Kahve
Ülke kahve üretimiyle ünlü olduğundan her çeşit kahve denenebilir.
Alkollü İçki
Şarap ve bira bulabilirsiniz.
Addis Ababa’da gezilecek yerler
Addis Ababa, Etiyopya'nın başkenti ve en büyük şehridir. Kent sanılanın aksine Afrika’nın en verimli toprakları üzerinde kurulmuştur. Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler şubelerine ev sahipliği yapan kent, Afrika'nın başkenti olarak anılmaktadır. Güzel Etiyopya yaylalarında yer alan Addis Ababa, 2.650 metre yükseklikte bulunur. Harika yerel ve uluslararası yemeklerden, hayatınızda sahip olduğunuz en iyi kahve deneyimine dek burada denemeniz gereken çok şey var. Ayrıca Addis Ababa’da gezilecek yerler de oldukça fazladır. Burada otantik pazarlar, müzeler, tarihî ve turistik noktalar başta olmak üzere turistlerin ilgisini çeken pek çok farklı yer de bulunmaktadır. Etiyopya’da gezmeye kent merkezinde yer alan müze ve tarihî pazarlardan başlayabilirsiniz.
Addis Mercato
Kalabalık ama Addis Mercato inanılmaz derecede eğlenceli bir pazar yeridir. İtalyan pazarından gelen Mercato’nun, Afrika'daki en büyük açık hava pazarı olduğu söyleniyor. Pazarın çok farklı bölümleri var ve hediyelik eşyalardan kıyafetlere kadar her şeyi satın alabilirsiniz.
Aziz George Katedrali ve Müzesi
Addis Ababa'nın en iyi bilinen ibadet mekânı St. George Katedrali'dir. Katedral, Menelik II meydanına bakan bir tepenin üstünde inşa edilmiştir.
Meskel Meydanı ve Müzeleri
Addis Ababa’daki Meskel Meydanı, halkın toplanma yeridir. Festivaller ve siyasi gösteriler sırasında önemli rol oynayan meydanda eğer bir etkinlik yoksa görülecek fazla bir şey de yoktur. Meskel Meydanı yerel ulaşım noktalarının da buluştuğu bir yer olduğundan şehirde gezerken buraya sık sık uğrayabilirsiniz.
Kırmızı Terör Şehitler Anıt Müzesi
Masum insanların acı zamanlarına tanık olacağınız bu müze, Etiyopya’da yaşanan “Kızıl Terör” dönemini anlatan küçük bir müzedir. Müzeye giriş ücretsizdir. Meskel Meydanı'nın yanında ayrıca Addis Ababa Müzesi bulunmaktadır.
Etiyopya Ulusal Müzesi
Addis Ababa'daki en iyi müzelerinden biri olan müze, ülkenin her yanından gelen eser ve buluntuların sergilendiği büyük bir yerdir. Ulusal Etiyopya Müzesi, Aksum'dan gelen değerli steller ve heykeller gibi iyi bir arkeoloji koleksiyonuna sahiptir. Erken hominidlerden olan ünlü mumya “Lucy” nin gerçeği olmasa da iyi bir taklidi burada yer almaktadır.
Kutsal Teslis Katedrali (Kidist Selassie)
Holy Trinity Katedrali, şehrin en kutsal Ortodoks kilisesi ve Etiyopya’daki en kutsal ibadet yerlerinden biridir.
Yahuda Aslanı, Derg Anıtı
Şehirde yaşanan komünizmin etkisini anlatan eden Derg Anıtı, Addis Ababa’da İmparatoru temsil eden eski demiryolu istasyonunun önündeki Yahuda Aslanı Heykeli görülmesi gereken eserlerdendir.
Bole Medhane Alem Katedrali
Bole Medhane Alem Katedrali, Addis Ababa’daki Afrika’nın ise ikinci büyük kilisesidir. Etiyopya’nın resmi dili olan Amharcada “Yeni Çiçek” anlamına gelen Addis Ababa’yı daha yakından tanımak isteyebilirsiniz.