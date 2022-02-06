Afrika Kupası finali sadece Senegal ve Mısırlı taraftarlar tarafından değil, dünya genelindeki milyonlarca futbolsever tarafından yakından takip ediliyor. Mısır son Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu 2010 yılında müzesine götürmüştü. Senegal ise ilk şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Kamerun’un başkenti Yaounde’de oynanacak Afrika Kupası finaline saatler kala muhtemel 11’ler belli oldu. İşte, rekabetin en üst seviyede yaşanacağı Senegal Mısır maçının yayınlanacağı kanal, maç saati ve karşılamaya dair detaylar…

AFRİKA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Afrika Kupası olarak da bilinen Afrika Uluslar Kupası’nın final maçı, 6 Şubat 2022 Pazar akşamı TSİ 22.00’da başlayacak. Senegal ile Mısır’ın karşı karşıya geleceği mücadele Kamerun’un başkenti Yaounde’de Olembe Stadı’nda gerçekleşecek.

SENEGAL MISIR MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Senegal Mısır maçında Süper Lig’de forma giyen üç isim de yer alacak. Senegal Milli takımında Alanyaspor’da forma giyen Famara Diedhiou ile Kayserispor’dan Mame Thiam yer alırken, Mısır kadrosunda Galatasaray’da da forma giyen Mostafa Mohammed, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için mücadele edecek. Heyecan dolu Senegal Mısır maçı ise TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

SENEGAL MISIR MAÇI MUHTEMEL 11’LER

Senegal: Edouard Mendy; Famara Diedhiou, Sadio Mane, Idrissa Gueye, Bamba Dieng, Nempalys Mendy, Cheikhou Kouyate, Saliou Ciss, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Bouna Sarr.

Mısır: Mohamed Sobhi, Trezeguet, Mostafa Mohamed, Mohamed Salah, Amr El Solia, Mohamed Elneny, Ayman Ashraf, Ahmed Fatouh, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazy, Omar Kamal.

MISIR AFRİKA KUPASI FİNALİNE NASIL GELDİ?

Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Mısır, İlk maçta Nijerya’ya 1-0 mağlup oldu. Gine ve Sudan’ı 1-0 yenerek 6 puan aldı ve lider Nijerya’nın ardından gruptan ikinci sırada çıktı.

Son 16’da ise Fildişi Sahili'ni penaltılarla 5-4 yenen Mısır, çeyrek finalde Fas'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Yarı finalde Kamerun’u penaltılarda 3-1 geçerek finale adını yazdırdı.

SENEGAL AFRİKA KUPASI FİNALİNE NASIL GELDİ?

Afrika Uluslar Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Senegal, Zimbabve’yi 1-0 mağlup ederken, Malavi ve Gine ile 0-0 berabere kaldı ve 5 puanla gruptan çıktı.

Son 16’da oldukça başarılı bir performans gösteren Senegal, Yeşil Burun'u 2-0, çeyrek finalde Ekvator Ginesi'ni ve yarı finalde Burkina Faso'yu 3-1 mağlup ederek finale adını yazdıran takım oldu.