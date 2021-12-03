Futbol Afrika Kupası'ndan en çok Galatasaray ve Hatayspor etkilenecek

Afrika Kupası'ndan en çok Galatasaray ve Hatayspor etkilenecek

Futbol

Afrika Kupası'ndan en çok Galatasaray ve Hatayspor etkilenecek

Süper Lig'de ocak ayı Afrika Kupası nedeniyle bazı takımlar için sıkıntılı geçecek. Ligdeki takımlardan tam 19 oyuncu Afrika Kupası için milli takımlarına katılacak. En çok oyuncuyu ise 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Hatayspor gönderecek. Fenerbahçe'de ise turnuvaya gidecek oyuncu yok.

03 Aralık 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberinde, Süper Lig'den Afrika Kupası'na gitmesi muhtemel 19 oyuncunun ismi verildi. Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek. 

Takımlara göre gitmesi beklenen oyuncular şöyle:

Galatasaray

  • Mostafa Mohamed - Mısır
  • Mbaye Diagne - Senegal
  • Sofiane Feghouli - Cezayir

Hatayspor

  • Simon Falette - Gine
  • Ayoub El Kaabi - Fas
  • Adama Traore - Mali

Yeni Malatyaspor

  • Benjamin Tetteh - Gana
  • Oussama Haddadi - Tunus

Sivasspor

  • Faycal Fajr - Fas
  • Max Gradel - Fildişi Sahili

Alanyaspor

  • Famara Diedhiou - Senegal
  • Chidozie Awaziem - Nijerya

Beşiktaş

  • Rachid Ghezzal - Cezayir

Başakşehir

  • Carlos Ponck - Cape Verde

Altay

  • Andre Biyogo Poko - Gabon

Fatih Karagümrük

  • Ahmed Musa - Nijerya

Konyaspor

  • Ahmed Hassan - Mısır

Kayserispor

  • Mame Thiam - Senegal

Çaykur Rizespor

  • Bryan Dabo - Burkina Faso

Not: Liste, milli takımlara yakın zamanda çağrılan oyuncular üzerinden hazırlanmıştır.

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