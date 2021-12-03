Afrika Kupası'ndan en çok Galatasaray ve Hatayspor etkilenecek
Süper Lig'de ocak ayı Afrika Kupası nedeniyle bazı takımlar için sıkıntılı geçecek. Ligdeki takımlardan tam 19 oyuncu Afrika Kupası için milli takımlarına katılacak. En çok oyuncuyu ise 3'er oyuncuyla Galatasaray ve Hatayspor gönderecek. Fenerbahçe'de ise turnuvaya gidecek oyuncu yok.
03 Aralık 2021, Cuma 13:10 Son Güncelleme:
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Fanatik'ten Çağrı Davran'ın haberinde, Süper Lig'den Afrika Kupası'na gitmesi muhtemel 19 oyuncunun ismi verildi. Afrika Uluslar Kupası 9 Ocak 2022'de başlayacak ve 6 Şubat 2022'deki final maçıyla sona erecek.
Takımlara göre gitmesi beklenen oyuncular şöyle:
Galatasaray
- Mostafa Mohamed - Mısır
- Mbaye Diagne - Senegal
- Sofiane Feghouli - Cezayir
Hatayspor
- Simon Falette - Gine
- Ayoub El Kaabi - Fas
- Adama Traore - Mali
Yeni Malatyaspor
- Benjamin Tetteh - Gana
- Oussama Haddadi - Tunus
Sivasspor
- Faycal Fajr - Fas
- Max Gradel - Fildişi Sahili
Alanyaspor
- Famara Diedhiou - Senegal
- Chidozie Awaziem - Nijerya
Beşiktaş
- Rachid Ghezzal - Cezayir
Başakşehir
- Carlos Ponck - Cape Verde
Altay
- Andre Biyogo Poko - Gabon
Fatih Karagümrük
- Ahmed Musa - Nijerya
Konyaspor
- Ahmed Hassan - Mısır
Kayserispor
- Mame Thiam - Senegal
Çaykur Rizespor
- Bryan Dabo - Burkina Faso
Not: Liste, milli takımlara yakın zamanda çağrılan oyuncular üzerinden hazırlanmıştır.
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