Afrika'daki kuraklık nedeniyle 13 milyon kişi kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya

Somali, Cibuti, Etiyopya, Eritre, Sudan, Güney Sudan, Kenya ve Uganda’nın yer aldığı Afrika Boynuzu, iklim değişikliği nedeniyle on yıllardır en kötü kuraklığını yaşıyor. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı (WFP), bu koşullar altında Kenya, Somali ve Etiyopya'da 13 milyon insanın şiddetli kıtlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

WFP, 250 bin kişinin uzun süreli bir kuraklık sırasında açlıktan öldüğü 2011'deki Somali krizine benzer bir krizin tekrarlanmaması için "acil insanı yardım" çağrısında bulundu. WFP’ye göre, önümüzdeki 6 ay içinde acil ihtiyaçları karşılamak ve toplumu iklim koşullarına karşı daha dirençli hale gelmesine yardımcı olmak için 327 milyon dolar gerekiyor.

WFP Bölge Direktörü Michael Dunford yaptığı yazılı açıklamada, "Mahsuller mahvoldu, çiftlik hayvanları ölüyor ve tekrarlayan kuraklıklar Afrika Boynuzu'nu etkilediğinden açlık artıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede 1981'den bu yana en kurak koşullar kaydedilirken, 3 yıldır bölge yetersiz yağış alıyor. Kuraklık ekinleri yok edip anormal derecede hayvan ölümlerine neden olurken, hayvancılık ve tarımla geçinen kırsal kesimdeki aileler evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Uzmanlara göre, küresel ısınmaya en az katkıda bulunan Afrika, iklim değişikliğinden en fazla etkilenen kıta olarak biliniyor

İHA