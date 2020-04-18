Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu tarafından hazırlanan raporda, Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde salgın nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de corona virüs pandemisinin yeni merkezinin Afrika olabileceği uyarısını yaptı. DSÖ Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, bölgede geçen hafta teyitli 18 binden fazla vaka ve yaklaşık 1000 ölümün bulunduğunu hatırlattı. Moeti, Afrika’nın pandeminin yeni merkezi olabileceğini, vaka sayısının her gün arttığını, virüsün başkentlerden daha iç bölgelere atlayıp Güney Afrika, Nijerya, Fildişi Sahili, Kamerun ve Gana’da yayıldığını söyledi.

Afrika’nın çok sayıda corona virüs hastası olması halinde bunları tedavi edecek kapasitesinin bulunmadığını, dolayısıyla tedaviden çok salgını önlemeye odaklandıklarını aktaran Moeti, “Yoğun bakımda kritik tedaviye ihtiyaç duyan insan sayısını en az indirgemek istiyoruz, çünkü Afrika ülkelerinin çoğunun uygun, yeterli yoğun bakım birimlerine sahip olmadığını biliyoruz. Solunum cihazları eksikliği en büyük sorunlardan biri” dedi.

Moeti, ayrıca ABD’nin örgüte mali desteği kesmesinin Afrika kıtasında, çocuk felci, sıtma ve AIDS gibi hastalıklara karşı verilen mücadeleyi etkileyeceğini söyledi. Dünya Sağlık Programı’na göre 1.2 milyarlık Afrika nüfusunun en az yüzde 20’si yetersiz besleniyor. Yaklaşık 20 Avrupa ve Afrika ülkesinin liderleri, Financial Times’da yayınlanan ortak metin aracılığıyla, corona virüs ile mücadele etmekte zorlanan Afrika’ya yardım eli uzatılması için çağrıda bulunmuştu.









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