Dünya Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Dünya

Afrika’da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Afrika’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 782 bini geçti.

22 Mayıs 2021, Cumartesi 19:25 Son Güncelleme:
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 128 bin 343’e yükseldi. Vaka sayısı 4 milyon 782 bin 271 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 308 bin 213’e ulaştı. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya’da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus’ta kayıtlara geçti.

AA

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