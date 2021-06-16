NTV'de yer alan habere göre, Kenya'nın başkenti Nairobi'nin 240 km. güneydoğusundaki 39.206 hektarlık bir alanı kapsayan Amboseli Milli Parkı, Afrika yaban hayatına yakından tanık olmayı isteyenlerin arzularını fazlasıyla karşılıyor. İkonik Kilimanjaro Dağı'nın Kenya'dan görünebildiği noktada konumlanan milli parkın sakinleri arasında filler, zürafalar, Afrika antilopları, zebralar, aslanlar ve 400'e yakın tür ile oldukça kalabalık olan kuşlar yer alıyor. Amboseli Milli Parkı'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan filleri korumak için Kenya hükümeti her file isim verme kararı aldı.

NÜFUS KORUMA ÇABASI

Kenya Turizm ve Yaban Hayatı Bakanı Najib Balala, Amboseli Ulusal Parkı'nda düzenlenen "isim verme" töreninde yaptığı konuşmada, fillerin nüfusunu korumak için çabaladıklarını açıkladı.

Atılan adımlarla kaçak avcılığın önüne geçilerek fil nüfusunun korunmasını amaçladıklarını kaydeden Balala, "Bu tören, Kenyalılar ve dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlar için fillerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturacak" dedi.

34 BİN FİL VAR

Balala, yaban hayatının korunmasına yönelik çeşitli adımlar attıklarına dikkati çekerek, isim verilen fillere "koruyucu aile" tahsis edeceklerini ve isimlerin de koruyucu aileler tarafından verileceğini söyledi.

Amboseli Ulusal Parkı 3 binden fazla file ev sahipliği yaparken ülke genelinde yaklaşık 34 bin fil bulunuyor.







