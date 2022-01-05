Dünyanın özellikle ekonomik açıdan en yetersiz yerlerinden biri olan Afrika Kıtası, iklim krizi ve küresel ısınma gibi doğal etmenlerin de etkisiyle çok daha zor bir yaşam alanı haline gelmiştir. Temiz içme suyuna erişimin zorlaşması, bu bölgede yaşayan insanlar için, bulaşıcı hastalıkların da yayılması anlamına gelmektedir. Öyle ki her yıl binlerce çocuk temiz su tüketemediği için, tifo, kolera ve ateşli ishal gibi hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir.

SU KUYUSU AÇTIRMA ÜCRETİ NE KADAR?

Dünyanın özellikle ekonomik açıdan en yetersiz yerlerinden biri olan Afrika Kıtası, iklim krizi ve küresel ısınma gibi doğal etmenlerin de etkisiyle çok daha zor bir yaşam alanı haline gelmiştir. Bu coğrafyada yaşana insanların en temel ihtiyaç olan içme suyuna ulaşabilmesi için, dünya çapında ve ülkemizde çok sayıda gönüllü kuruluş tarafından destekçileri sayesinde su kuyusu projeleri yürütülür.

Afrika’da su kuyusu açtırmak, çalışmanın yapılacağı bölgeden bölgeye değişkenlik göstermektedir. Tek başınıza bir su kuyusu açtırmak istediğiniz takdirde, ödemeniz gereken bedel ortalama 2000 Dolar ile 5000 Dolar arasında değişkenlik gösterecektir.

Bu bedeli tek başınıza üstlenmeniz mümkün değilse, çevrenizdeki insanları da projeden haberdar edebilir ve onları da dâhil ederek, birlikte bir su kuyusu açtırabilirsiniz. Dernekler aracılığıyla yapacağınız gönüllülük esaslı bağışlarda bütçeniz dâhilinde belirlediğiniz tutarlarda destek sağlamanız da mümkün olmaktadır.

AFRİKA'DA SU KUYUSU NASIL AÇTIRILIR?

Afrika’da su kuyusu açtırmak istediğinizde ilk olarak Afrika halkına yardım ulaştıran kuruluşlardan biri ile irtibata geçmelisiniz. Bu alanda faaliyet gösteren kuruluşlar, Afrika’da temiz içme suyuna ihtiyaç duyulan bölgelerde çeşitli çalışmalar yürütmektedir.

Yardımlaşma dernekleri ilk önce su kuyusu açmaya elverişli alanları tespit eder. Daha sonra su kuyusu açmak için mühendislik ve işçilik gerektiren tüm çalışmalara başlanır. Bu çalışmalar sonucunda halk temiz suya erişim sağlar. Bu faaliyetler yardımseverlerin destekleri sayesinde kısa sürelerde birçok insana erişir.

İYİLİK DENİZİ İLE AFRİKA'YA HAYAT VERİN

Afrika’da su kuyusu açma alanında yürüttüğü projelerle ses getiren sosyal yardımlaşma derneklerinden biri de İyilik Denizi Derneği’dir. İyilik Denizi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Afrika’da yürüttüğü projeler kapsamında temiz su kuyusu çalışmalarının yanı sıra,

Sağlık hizmetleri

Eğitim hizmetleri

Acil yardım desteği ve

Doğal yaşamı koruma temelli içerikler yer almaktadır.

Her geçen gün artan Afrika’da su kuyusu açma hizmeti, İyilik Denizi Derneği bünyesinde “Su Seferberliği” adı altında büyük bir önem ile ilerlemektedir.

Bölge genelinde hayati bir ihtiyaç olan temiz içme suyunun halkın kişisel çabası ile karşılanamayacağına dikkat çeken yetkililer, özellikle, bu bölgelerde yaşayan insanların ekonomik yetersizliğinin kuyuların yapımında kullanılan ekipmanların temin edilmesini güçleştirdiğini ifade etmektedir.

Bir insanın çabası ile birike birike kocaman bir ‘İyilik Denizi’ olabileceğimizi vurgulayan dernek, kitlesel fon bağışları konusunda hem bireysel hem de kurumsal desteği kabul etmektedir. Gönüllüler, dernek kanalıyla isterlerse kendileri tarafından belirlenen miktarlarda bağış yapabilir. Yine gönüllülerin talebine göre, tek bir kuyunun maliyetinin tek bir kişi tarafından üstlenilmesi ve bağışçının uygun gördüğü bir isim ile bu kuyunun adlandırılması da mümkündür. Ek olarak tüm projeler için, sevdikleriniz adına bağış yapabilmeniz de İyilik Denizi projeleri kapsamında olanaklı hale gelir. İyilik Denizi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, Afrika’da su kuyusu açtığı bölgeler

Nijer

Benin

Çad

Nijerya

Dernek ek olarak Bangladeş, Nepal, Sri Lanka ve Hindistan’da temiz içme suyu erişimi sağlayabilmek adına su kuyuları açmaktadır. Bu bölgeler için bağışçı olmak isterseniz tek bir hisse ile yardım edebilir ya da tüm bedeli karşılayarak adınıza su kuyusu açılmasına destek olabilirsiniz. Detaylı bilgi ve online bağış için www.iyilikdenizi.org’u ziyaret edebilirsiniz.

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