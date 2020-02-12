Birleşmiş Milletler (BM), Kenya’da son 70 yılın, Etiyopya ve Somali’de ise son 25 yılın en kötü çekirge istilasının yaşandığını duyurdu. BM’den yapılan açıklamada tarım çekirgelerin ürünlerini tüketmesi nedeniyle 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin tehlikede olduğu belirtildi. Acil önlem alınmazsa Doğu Afrika ülkelerinin 'felakete’ doğru gittiği belirtilen açıklamada, çekirgelerle mücadele için 76 milyon dolara ihtiyaç duyulduğu bildirildi. Bu arada çekirgelerin Uganda ve Tanzanya'ya da ulaştığı açıklandı.

Kenya Tarım Bakanı'nın yaptığı açıklamada, Somali ve Etiyopya'daki yıkımdan sonra büyük bir çekirge sürüsünün Kenya'ya yayıldığı ifade edildi. Kenya Tarım Bakanı Mwangi Kiunjuri basın toplantısında, sürülerin 28 Aralık'ta Somali'den sınırı geçtiğini ve şimdi kuzey Mandera ve Marsabit'e, doğu Wajir ve Garissa'nın yanı sıra Isiolo ve Samburu'ya yayıldığını söyledi.

Kiunjuri, "Haşere istilasının ve diğer ülkelere hızla yayılma potansiyelinin ülkedeki gıda güvenliği ve geçim kaynakları için benzeri görülmemiş bir tehdit oluşturduğunun farkındayız" dedi.

Kenya'da silahlı kuvvetlerin, havaya ateş etmek ve çekirgelere göz yaşartıcı gaz püskürtmek için konuşlandırıldığını görüntülendi.



