Dünya Afrin'de PKK vahşeti! Toplu mezar ortaya çıktı

Afrin'de PKK vahşeti! Toplu mezar ortaya çıktı

Dünya

Afrin'de PKK vahşeti! Toplu mezar ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/YPG/PYD'nin Afrin bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. Çuvallar içerisinde 35 kişinin iskeletleri bulundu.

14 Temmuz 2021, Çarşamba 22:37 Son Güncelleme:
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Afrin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar, PKK/YPG/PYD'nin katliamını gözler önüne serdi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı ocak ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı harekatı başlamadan birkaç gün önce bölücü terör örgütü mensupları tarafından Afrin merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle 15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensuplarınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı.

Yerel savcının talimatıyla yerel kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başlatıldı.

TÜYLER ÜRPERTEN MANZARA İLE KARŞILAŞILDI

İş makineleriyle yapılan kazı çalışmasında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYDnin katliamı ortaya çıktı.

Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 35 kişinin cesedine ulaşıldı. Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasından endişe edildiği öğrenildi. Ancak bölgede havanın kararması nedeniyle kazı çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanılmak üzere ara verildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/AFRİN (Suriye)(DHA)

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