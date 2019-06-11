Milli Savunma Bakanlığı, 9 Haziran'da Afrin'de saldırı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerinden 10'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

PENÇE HAREKATI DA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.



