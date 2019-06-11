Afrin'de saldırı düzenleyen 10 terörist etkisiz hale getirildi
Afrin'de terör örgütü PKK/YPG üyesi 10 terörist etkisiz hale getirildi. Ayrıca Hakurk'a düzenlenen Pençe Harekâtı'nda da terör örgütüne ait sığınaklar imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, 9 Haziran'da Afrin'de saldırı düzenleyen PKK/YPG'li teröristlerinden 10'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
PENÇE HAREKATI DA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.