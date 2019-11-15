Afrodizyak etkisi gösteren besinler

1- Bal

Balda bol miktarda B vitamini bulunur ve testesteron için B vitamini gereklidir. Ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler.

2- Zencefil

Yüzyıllardır duyguları harekete geçirmek için hazırlanan içkilerin karışımında kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

3- İncir

Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir, cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.

4- Lahana

İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

5- Ginseng

Geleneksel Çin ve Güney Amerika tıbbında cinsel gücü artırmak üzere kullanılan bir kör. Bir araştırma ginsengin cinsel isteği ve birleşme kapasitesini artırdığını ortaya koydu.

6- Kırmızı biber

Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki ettiğini ortaya koydu.

7- Çilek

Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

8- Kereviz

Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.

9- Fındık

E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artırmaya yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede de etkili.

10- Vanilya

Hem bedeni, hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır. Tatlı ve keklerde bol bol kullanılabilir.

11- Sarımsak

İçinde glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri bulunan sarımsak, cinsel gücü artırır; ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey, asla çiğ tüketmemek.

12- Maydanoz

Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposu. Özellikle içindeki B12 vitamini seks gücünü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.

BONUS: TABİİ Kİ ÇİKOLATA

Çikolata, içerisinde bulunan magnezyum, fosfor ve kafein ile doğal bir afrodizyak. Kakao oranı yüksek bitter alternatifler hem yağ oranı düşük olduğu için kilo aldırmaz hem de sevdiğinizle aranızdaki yakınlığı artırır.