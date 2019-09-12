Afrodizyaklar cinsel arzuyu gerçekten artırır mı?

Özellikle antik Yunan, Roma ve Mısır kültürlerinde afrodizyak etkili yiyecekler ile ilgili epey bir kafa yorulmuş. Ta o dönemlerde yapılan araştırmaların sonucunda çeşitli bitki, tohum, meyve, sebze ve deniz ürünlerinin cinsel performansı arttırdığına dair verilere ulaşılmış.

Antik Yunan aşk tanrıçası Afrodit'ten esinlenen 'afrodizyakların' cinsel dürtü, güç ve zevki artırdığı söylenir. Özellikle de erkek cinsel organına benzeyen her şey afrodizyak olarak nitelendirilirdi. Çin tıbbında gergedan boynuzunun şifa verdiğine inanılıyor ve boynuzun tozu da cinsel gücü artırmak için yani afrodizyak etkisi nedeniyle kullanılıyor. Ginseng özellikle Çin ve Güney Amerika yerlileri tarafından yıllardır süre gelen kullanımı ile birlikte cinsel gücü artırıcı bir özelliğinin olduğu bilinmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar kapsamında bu etkilerin doğru olduğu ve cinsel gücü artırdığı anlaşılmıştır. Tarihte çok daha ilginç maddelerin bu tür etkileri olduğuna inanılırdı.

Antik insanların afrodizyak bitkiler ve besinlere yükledikleri anlamların içi hiç de boş değil. Zira onların hazırladığı lezzetli haz haritası, hala yol gösterici olmaya devam ediyor. Sperm kalitesi ve ereksiyonda olumlu etkilere sahip muz, zencefil ve sarımsak; aromaları ile en inatçı bedenleri bile gevşetmeyi başaran kekik, tarçın ve çikolata; vücutta uykuyu ve orgazmı kontrol eden, histamin salınımını tetikleyen kuşkonmaz; şehvetin rengine sahip nar, çilek, kırmızı biber; havyar, roka, kereviz ve vanilya… Hepsi hazza giden yolun mideden geçtiğini kanıtlayan besinler.

Günümüzde çikolata, , istiridye, acı biber, havuç, kayısı, muz, kuşkonmaz hatta hayvan testisleri de afrodizyaklar arasında sayılıyor.

Afrodizyakları aşk, şehvet ve arzu ile ilişkilendirsek de, meyveden sebzeye, garip inanışlardan karışımlara hemen hemen her şey tarihte doğurganlık yeteneğini geliştirmek üzere verilen tıbbi maddeler olarak görüldü.

Kan dolaşımı bir takım sıkıntılar yaşayan insanlara verilen bazı yiyeceklerin damarları gevşettiği cinsel organa kan akışını kolaylaştırdığı bilinen bir gerçek. Her ne kadar besinlerin afrodizyak etkisinin olduğunu söylesek de baştan çıkarmanın en iddialı silahı her zaman beyindir.