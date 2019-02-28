18 Mayıs’ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos’ta, ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim’de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

2.5 MİLYON KİŞİ VAR

Ancak vergi ve trafik cezası gibi idari para cezalarını belirtilen sürede ödemediği için 2.5 milyon kişinin yapılandırma yani ‘af’tan doğan hakkı yanmıştı. Hükümet bu kişilere yeni bir hak daha tanımış ve süreyi şubat sonuna kadar uzatmıştı. Şimdi bu hakkı kullanmak için son güne girildi. Borçları yapılandırdıktan sonra ilk taksidi veya her iki taksidi hiç yatırmayanlar, bugün geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapabilecek.