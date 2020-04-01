Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer ettiğini açıkladı
NBA'in en değerli oyuncularından biri olan Kevin Durant, Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'un 1 Nisan şakasına konu oldu. Afyon Belediyespor, Brooklyn Nets'te oynayan Kevin Durant'i transfer ettiğini açıkladı. Sonra açıklamanın şaka olduğu itiraf edildi.
01 Nisan 2020, Çarşamba 15:08 Son Güncelleme:
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Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, basketbolseverlerin yüreğine indirdi. Kulübün resmi Twitter hesabından Kevin Durant'in transfer edildiği açıklandı.
NBA'de maçların ertelenmesi, ABD'de vaka sayısının artması, Durant'in corona virüse yakalanması gibi birçok detayla kafası karışan basketbolseverler, çok geçmeden olayın aslını öğrendi.
Allen Iverson'dan sonra Türkiye'de yapılmış en önemli basketbol transferi olabilecek bu olayın 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.
Afyon Belediyespor bu şakanın ardından spor gündemine oturdu.
https://twitter.com/AfyonbelediyeSK/status/1245280575755366400
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