Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, basketbolseverlerin yüreğine indirdi. Kulübün resmi Twitter hesabından Kevin Durant'in transfer edildiği açıklandı.

NBA'de maçların ertelenmesi, ABD'de vaka sayısının artması, Durant'in corona virüse yakalanması gibi birçok detayla kafası karışan basketbolseverler, çok geçmeden olayın aslını öğrendi.

Allen Iverson'dan sonra Türkiye'de yapılmış en önemli basketbol transferi olabilecek bu olayın 1 Nisan şakası olduğu ortaya çıktı.

Afyon Belediyespor bu şakanın ardından spor gündemine oturdu.