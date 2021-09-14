Ekonomi Afyon gözünü 1. Lig'e dikti

Afyon gözünü 1. Lig'e dikti

Ekonomi

Afyon gözünü 1. Lig'e dikti

Basketbol ve voleybolda en üst seviyede mücadele eden Afyon, futbolda da hedefine 1. Lig’i aldı.

14 Eylül 2021, Salı 09:59 Son Güncelleme:
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YATIRIMLARIN KARŞILIĞI

Son yıllarda Afyonkarahisar’da yapılan spor yatırımları meyvesini veriyor. HDI Sigorta Afyon Belediye Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi’nde, Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı ise AXA Sigorta Efeler Ligi’nde kenti temsil ediyor. Salon sporlarında başarılı bir performans sergilenirken futbolda ise alt kategoride mücadele veriliyor. 2021-2022 futbol sezonunda TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Afjet Afyonspor, maçları şampiyon tamamlayarak 1. Lig’e çıkmak istiyor.

Afyonkarahisar’da başta basketbol ve voleybol müsabakalarına sporseverler büyük ilgi gösterirken futbol maçlarında ise Mor-Beyazlı takımlarını yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemiyor. Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde ve ING Basketbol Süper Ligi’nde bu sezon geçen yıllara göre takımlarının daha başarılı olacağı inancını taşıdıklarını söyleyen Afyonkarahisarlılar futbol takımlarının da sezonu başarıyla bitirerek gelecek sezon TFF. 1 Lig’de mücadele edeceğini belirtiyor.

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