Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 1 Öğretim Görevlisi alacağını duyurdu.
27 Ağustos 2021, Cuma 17:16 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. " açıklaması yapıldı.
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