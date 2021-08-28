Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1 Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 1 Öğretim Üyesi alacağını açıkladı.

28 Ağustos 2021, Cumartesi 16:22 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. " açıklaması yapıldı.

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