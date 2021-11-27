Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve öğretim üyesi alacak

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi 20 Araştırma ve öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 20 Araştırma ve öğretim üyesi alacağını duyurdu.

27 Kasım 2021, Cumartesi 17:26 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’a göre öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara ilişkin detaylar, istenen belgeler, sınav takvimi, başvuru şekliyle ilgili bilgiler ve genel açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür" açıklaması yapıldı.

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