Afyon Kocatepe Üniversitesi 21 sürekli işçi alıyor! İşte ilanın detayları ve şartları
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü 21 sürekli işçi alacak. Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 21 sürekli işçi alacağını açıklayan Kırklareli Üniversitesi'nin başvuru şartları ve detayları şöyle.
16 Haziran 2020, Salı 18:17 Son Güncelleme:
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Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21 sürekli işçi alacağını duyurdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere eleman alımı yapılacak.
17 temizlik görevlisi, 1 inşaat boyacısı, 3 hayvan bakıcısı kontejanından alınacak.
Başvurular 16 Haziran 2020 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabilacak. Şahsen başvurular kabul edilmeyecek
Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak.
Afyon Kocatepe Üniversitesi sürekli işçi alımı detayları için tıklayın
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