Afyon Kocatepe Üniversitesi, 21 sürekli işçi alacağını duyurdu. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı birimlerde sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmek üzere eleman alımı yapılacak.

17 temizlik görevlisi, 1 inşaat boyacısı, 3 hayvan bakıcısı kontejanından alınacak.

Başvurular 16 Haziran 2020 - 22 Haziran 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ web adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabilacak. Şahsen başvurular kabul edilmeyecek

Alımlar kura sonucu belirlenen kişilere sözlü sınav yapılmasının ardından yapılacak.