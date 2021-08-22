Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı.

22 Ağustos 2021, Pazar 17:10 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi 29 öğretim üyesi alımı yapacak. Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi'ne göre öğretim üyesi alınacaktır." açıklaması yapıldı.

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