Afyon Kocatepe Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?

Afyon Kocatepe Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır? Afyon Kocatepe Üniversitesi 13 araştırma görevlisi ve 10 öğretim görevlisi alacak. İlan bugün yayınlandı ve son başvuru tarihi olarak 1 Ağustos belirlendi. Peki başvurular nasıl yapılır?