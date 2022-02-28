Türkiye Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Türkiye

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 15:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar"ın Ek 2. maddesine göre Yükseköğretim Kurumları Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık önlisans mezunu veya diğer teknik programlardan mezun olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumunun yetki verdiği kurumlardan alınan Kaynakçı sertifikası veya MEB onaylı (Halk Eğitim Merkezlerince verilen) kaynakçılık sertifikası sahibi Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı esas alınmak suretiyle 1 (bir) Kaynakçı Teknikeri istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alınacaktır " açıklaması yapıldı.


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