Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 34 Öğretim Üyesi alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 34 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu
10 Haziran 2021, Perşembe 16:30 Son Güncelleme:
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Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.