Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 40 sözleşmeli personel alacağını açıkladı.
05 Şubat 2022, Cumartesi 15:47 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 40 sözleşmeli personel alınacaktır"açıklaması yapıldı.
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