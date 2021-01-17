Türkiye Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak! İşte ilana başvuru şartları
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak! İşte ilana başvuru şartları

Türkiye

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak! İşte ilana başvuru şartları

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi açtığı ilanda sözleşmeli personel alacağını duyurdu. İlana göre 77 sözleşmeli personel istihdam edilece. İşte başvuru şartları ve diğer detaylar.

17 Ocak 2021, Pazar 18:13 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

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16 Ocak'ta başlayan başvurular 15 gün boyunca devam edecek. Başvuruları ise Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant, Diğer Sağlık Personeli unvanlarına sahip kişiler yapılabilecek. 

İlana başvuru detayları için tıklayın.

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