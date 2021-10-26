Türkiye Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü 27 Öğretim Üyesi alacak.

26 Ekim 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir" açıklaması yapıldı.

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