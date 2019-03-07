Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne 1’i Profesör, 1’i Doçent olmak üzere 5 Öğretim Üyesi alacak. 7 Mart’ta başlayan başvurular 21 Mart’ta sona erecek. Peki, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne Öğretim Üyesi başvuru şartları nedir?

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Öğretim Üyesi alımı ilanı yayımlandı. Üniversitenin Eczacılık Fakültesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacak. İlan edilen kadrolardan 1’i Profesör, 1’i Doçent olmak üzere 5 Öğretim Üyesi alınacak.

Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Farmasotik Kimya bölümüne 1 adet Profesör alınacak. Profesör kadrosuna başvurmak isteyenlerden Eczacılık Fakültesi mezunu olma ve Farmasotik Kimya alanında Doçentliğini almış olma şartı ile ilaç geliştirme ve yapay zeka alanında çalışmaları olma şartı aranıyor.

Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Biyokimya Doçent kadrosuna 1 adet Doçent alınacak. Doçent kadrosu için Biyokimya alanında Doktora yapmış olma, Diyabet ve metabolik sendrom alanında çalışmaları olma şartları aranıyor.

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İstenen evraklara ilişkin detaylı bilgilere www.afsu.edu.tr web sayfasından erişilebilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.