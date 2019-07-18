Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü bugün ilan geçti. Yapılan açıklamada "Üniversitemiz Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin belirtilen Anabilim Dallarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

Duyuru sonrası adaylar "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi başvurusu nasıl yapılır?" sorusunu sormaya başladı.