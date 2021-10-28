Türkiye Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Türkiye

Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacağını duyurdu.

28 Ekim 2021, Perşembe 17:50 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere;

En az Lise mezunu,

MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen,

Diksiyonu düzgün,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Dinar’da ikamet eden/edebilecek Kantar memuru alınacaktır.

Başvurular, iletişim bilgilerini içeren Özgeçmiş (CV) ile birlikte 05.11.2021 saat 17:30’a kadar Dörtyol Mah. 2078 Sok. No:7 Afyonkarahisar Ticaret Borsası’na şahsen ya da info@afyonborsa.org.tr e-posta yoluyla yapılacaktır.

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