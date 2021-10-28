Afyonkarahisar Ticaret Borsası kantar memuru alacak

Afyonkarahisar Ticaret Borsası, Dinar İlçesinde bulunan Kantar biriminde istihdam edilmek üzere;

En az Lise mezunu,

MS Office (Word, excel, outlook) kullanabilen,

Diksiyonu düzgün,

Tam zamanlı çalışabilecek,

Dinar’da ikamet eden/edebilecek Kantar memuru alınacaktır.

Başvurular, iletişim bilgilerini içeren Özgeçmiş (CV) ile birlikte 05.11.2021 saat 17:30’a kadar Dörtyol Mah. 2078 Sok. No:7 Afyonkarahisar Ticaret Borsası’na şahsen ya da info@afyonborsa.org.tr e-posta yoluyla yapılacaktır.

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