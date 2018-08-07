Çay ilçesi İstasyon Mahallesi’nde oturan İsa Taştay, cumartesi günü öğle saatlerinde benzin almak için akaryakıt istasyonuna gitti ve geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Çay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Çay Barajı inşaatında çalışan bir işçi, sahipsiz motosiklet bulunca jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, motosikletin 400 metre yakınındaki ormanlık alanda 3 gün önce kaybolan İsa Taştay’ın cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemenin ardından Taştay’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Çay Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Taştay’ın vücudunda darp izine rastlanılmadığı kaydedildi.

DHA