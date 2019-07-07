  • Haberler
  • 3. Sayfa
  • Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da 5 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

07 Temmuz 2019, Pazar 21:05
A A
Afyonkarahisar’da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, 18.00 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir aKrayolu 3. kilometresinde meydana geldi.

Lütfullah D. idaresinde ki 03 DY 558 plakalı aracın. Bülent A. idaresindeki 07 VT 733 plakalı otomobile arkadan çarpması sonrasında arkadan gelen 3 araç daha kontrolden çıkarak kazaya karıştı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

5 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar Afyonkarahisar’da ki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

Kaza sonrası Afyonkarahisar-İzmir Karayolu'nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kazaya karışan araçlar yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı. 

AFYONKARAHİSAR (İHA)

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...