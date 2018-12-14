Dün Afyonkarahisar'daki Atatürk İlkokulu’nda okuyan 3’üncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, ikinci ders sonunda arkadaşlarıyla teneffüse çıktığı esnada aniden fenalaşarak yere düştü. Sabiha Bağatur’u gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaşam belirtisi göstermeyen Sabiha Bağatur’a, sağlık ekipleri gelene kadar öğretmeni kalp masajı yaptı. Kısa süre sonra olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği belirlenen Sabiha Bağatur’u ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Hastanede müdahale edilen Sabiha Bağatur tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. Sabiha Bağatur’un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

AĞABEYİ ONA, O AĞABEYİNE ÇOK DÜŞKÜNDÜ

Sabiha, 3 kardeşin en küçüğüydü. Ağabeyi ona, o ağabeyine çok düşkündü. Ağabeyinin dünkü cenazede Sabiha’nın tabutunu okşadığı anlar ise yürek dağladı.