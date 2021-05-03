Türkiye Afyonkarahisar’da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar’da biyoenerji tesisinde yangın

Türkiye

Afyonkarahisar’da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir biyoenerji tesisinde ağaç köklerinin depolandığı alanda yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangında alevler tesis bahçesinde ağaç köklerinin tamamını sardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

03 Mayıs 2021, Pazartesi 21:19 Son Güncelleme:
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Çay ilçesine bağlı İstasyon bölgesinde özel bir firmaya ait biyoenerji tesisinde saat 16.00 sıralarında, ağaç köklerinin depolandığı geniş alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tesisin bahçesinde bulunan alandaki yangın bir anda yayılarak, enerji üretiminde kullanılmayı bekleyen tüm ağaç köklerini sardı.

İlk müdahaleyi tesis çalışanlarının yaptığı yangına itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Çay ilçesinden gelen itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Bolvadin başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden de itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine su sıkan itfaiye araçları, su ikmali yaparak tekrar tesise döndü.

Tesis bahçesindeki yaklaşık 15 bin metrekare alanda istiflenen ağaç köklerinin tamamına yakınını saran yangının söndürülmesi için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Söndürme çalışmaları devam ederken herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Muzaffer NAL- Ali Fuat GÜÇLÜER/ÇAY (Afyonkarahisar)(DHA) 

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