Türkiye Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Türkiye

Afyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışı her yeri bir anda beyaza bürüdü.

18 Ekim 2020, Pazar 21:05 Son Güncelleme:
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Meteorolojinin gün içerisinde Afyonkarahisar için yaptığı lokal yağış uyarısı doğru çıktı. Bayat ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda başlayan dolu yağışına önce şaşırdı ardından sığınmak için kapalı yer aradı. Yağış sonrası her yeri beyaza bürürken, yağışta ilginç manzaralarda oluştu.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AFYONKARAHİSAR (İHA)


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