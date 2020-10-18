Meteorolojinin gün içerisinde Afyonkarahisar için yaptığı lokal yağış uyarısı doğru çıktı. Bayat ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan doğu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar bir anda başlayan dolu yağışına önce şaşırdı ardından sığınmak için kapalı yer aradı. Yağış sonrası her yeri beyaza bürürken, yağışta ilginç manzaralarda oluştu.

AFYONKARAHİSAR (İHA)







