Bu sebeple de yıl boyunca başka iller ve ülkelerden gelen konukları misafir etmektedir. Ayrıca termal turizmine hizmet veren otellerin de yer aldığı Afyonkarahisar’da konaklama seçenekleri otel, lüks otel, termal otel, apart otel ve pansiyon kategorilerindedir. Afyonkarahisar’da, konaklamak için merkezde veya ilçelerde yer alan otelleri tercih edebilirsiniz.

Afyonkarahisar’da ne yenir?

Afyonkarahisar, kültürü kadar mutfağı da zengin bir ildir. Ana yemekleri genellikle hamura ve ete dayalı olmakla birlikte kaymağı ve lokumu gibi kendi üretimi olan pek çok gıdası vardır. 100’ün üzerinde yerel yemek çeşidi olan Afyonkarahisar’da sadece patlıcandan yapılan 22 farklı yemek tespit edilmiştir. Afyonkarahisar sucuk yapımında da haklı bir üne sahiptir.

Ağzı Açık Böreği

Hamuru açılarak yapılan bu böreğin iç kısmında genellikle kavrulmuş kıyma yer almaktadır. Peynirli, patatesli, sebzeli gibi çeşitleri de yapılabilmektedir.

Mercimekli Bükme

İçine mercimek ile hazırlanan bir harç koyularak yapılan börektir.

Sakala Çarpan Çorbası

Mercimek, un, kuru soğan ve tavuk suyu ile yapılan bir çorbadır.

Sucuk

Et ve çeşitli baharatlar, sarımsak ile birlikte yapılan bir şarküteri ürünüdür.

Kavurma

Tuzlanmış etin kavrulmasıyla elde edilir. Eski zamanlarda etin bozulması önlemek için yapılmış bir üründür.

Kaymak

Süt kaymağı ile meşhur olan Afyonkarahisar’da kaymaklı pek çok tatlı yapılmaktadır. Ayrıca kahvaltılarda da yer almaktadır.

Lokum

Türk Lokumu Afyonkarahisar’da çok yapılan bir üründür. Özellikle kaymaklı olanını denemek gerekir.

Haşhaş Karması

Haşhaş taşlarında ezilmiş haşhaş, bir miktar toz şeker ile karıştırılarak macun kıvamında servis edilmektedir. Bu karışım tatlılarda kullanılabildiği gibi ekmeğin üzerine sürülerek kahvaltılarda da yenilebilir.

Paçık

Çorba kuzu paça ve yoğurt ile yapılmaktadır. Sirke dökülerek servis edilir.

Afyonkarahisar’da gezilecek yerler

Afyonkarahisar peri bacaları, termal suları gibi doğal güzellikleri yanı sıra M.Ö. 3000’li yıllara dayanan tarihî güzellikleri ile göz kamaştıran bir şehirdir. Şehirde sağlık turizmi açısından önemli pek çok tesis bulunmaktadır. Bu tesislere yılın her döneminde dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar gelmektedir.

Ayrıca burada bulunan mağaralar dağcıların ilgisini çekmektedir. Volkanik bölgelerde rastlanan peri bacaları turistler açısından ilginç oluşumlardır.

Eski Anadolu medeniyetlerinden olan Hititler, Frigler, Urartular, Persler, Selçuklular ve Osmanlılar gibi pek çok Anadolu medeniyeti Afyon toprakları üzerinde hâkimiyet kurmuşlardır. Bu nedenle şehrin farklı noktalarında bu medeniyetlerden kalan eserleri görmek mümkündür.

Arkeoloji Müzesi

Bölgede 40 kadar höyük, 20 kadar antik şehir bulunmuştur. Buluntular; Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden kalma buluntular olup müzede sergilenmektedir.

Zafer Müzesi

Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin planlandığı ve taarruz emrinin verildiği yerdedir. Savaş buradan komuta edilmiştir. Zafer Müzesi’nde, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili bilgi de verilmektedir. Ayrıca Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet İnönü Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak Paşa ve Batı Cephesi Harekât Şube Müdürü Tevfik Bıyıkoğlu anısına burada kaldıkları odalar sergilenmektedir.

Sultan Divani Mevlevîhane

Mevlevîhane, Anadolu’da ilk kurulanlardan biridir ve önemli bir yere sahiptir. Kuruluşu 13. yüzyıla kadar uzanmaktadır.

Bolvadin Belediye Müzesi

Tarihî ve kültürel eserlerin sergilendiği karma bir müzedir.

Afyon Kalesi

İl merkezinde bulunan Afyon Kalesi, 225 metre yükseklikte volkanik bir kaya üzerinde yer almaktadır. Hitit İmparatoru II. Murşil tarafından M.Ö. 1350 yıllarında yaptırıldığı düşünülmektedir. Afyon Kalesinin içinde Tanrıça Kybele’ye adanan birçok tapınak ve 4 büyük su sarnıcı yer almaktadır.

Büyük Taarruz Şehitliği ve Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı

26 Ağustos 1922 sabahı Afyonkarahisar sınırlarından başlayan Büyük Taarruz anısına yapılan Atatürk Anıtı ve meydan, şehrin görülmesi gereken yerlerindendir. Burada bir de şehitlik yer almaktadır.

Anıtpark

Afyonkarahisar şehir merkezinde yer almaktadır.

Frig Vadisi

Frigler döneminden bu yana yerleşim yeri olarak kullanılmıştır. Roma ve Bizans dönemlerine ait aile ve tek kişilik kaya mezarları bulunmaktadır. Burada kayaların da uygun olması nedeniyle kayaya oyulmuş kiliseler bulunmaktadır.

İscehisar Peri Bacaları

Şehrin doğal oluşumlarından biridir. Genellikle volkanik arazilerde görülür. Peri bacaları, yağmur ve kar sularının neden olduğu farklı aşınma sürecinde oluşan yeryüzü şekilleridir.

Prymnessus

Antik şehir, Frigler tarafından kurulmuş büyük kentlerden bir tanesidir. Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmekte olan Herkül Heykeli bu şehirde bulunmuştur.



