Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Servet Akkuş'un naaşı, ilk olarak eşinin babaevine götürüldü. Burada şehidin eşi Hacer Akkuş, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Bunu böylece bilin. Bir tane daha aslan yetiştiriyorum haberiniz olsun. O da asker olacak. Sizleri sevindirmeyeceğim, sizleri güldürmeyeceğim. Bir Servet'im vardı onu da şehit verdim." diyerek gözyaşı döktü.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği köy meydanına götürüldü.

Törende, şehit Servet Akkuş'un 3 aylık oğlu Bora Efe'ye babasının şehit olmadan önce satın aldığı asker kıyafeti giydirildi.

Eşinin tabutunu ve fotoğrafını öpen Hacer Akkuş, "Kalk Servet'im bak çocuğun geldi." diye ağladı.

Cenazede şehidin annesi Ayşe, babası Zafer, erkek kardeşi Şükrü, kız kardeşleri Nazik ve Burçin Akkuş'u yakınları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin naaşı köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya, MHP Milletvekili Mehmet Taytak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.