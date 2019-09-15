Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

15 Eylül 2019, Pazar 08:54 Son Güncelleme:
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi

Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

AA

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