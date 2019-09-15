Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Afyonkarahisar’da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor. Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.
AA