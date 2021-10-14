Türkiye Afyonkarahisar'daki kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Servis faciasında yeni gelişme

Afyonkarahisar'daki kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Servis faciasında yeni gelişme

Türkiye

Afyonkarahisar'daki kazada 5 öğrenci hayatını kaybetmişti! Servis faciasında yeni gelişme

Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin servis ihalesini alan İsmail Demir, tutuklandı.

14 Ekim 2021, Perşembe 22:30 Son Güncelleme:
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İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyünde Adalettin Şen (53) yönetimindeki 03 UU 567 plakalı okul servis minibüsü, 11 Ekim'de sürücüsünün mıcırlı yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, yoldan çıkıp ağaçlara çarptı.

Kazada İsmail Eser (11) ve kardeşi Nisa Eser (14) ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti. Yaralanan öğrenciler Rana Eser (12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10), Yağmur Duran (11) ve Arda Demirel'in hastanede tedavisi devam ediyor. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Şen ise tutuklandı.

5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili servis ihalesini alan İsmail Demir, bugün gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Demir, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR(DHA)

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