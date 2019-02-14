Ağabey kardeş değil, baba oğul!

Oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri fotoğrafı 'Abi-kardeş pardon pardon, baba-oğul yolculuğu gibi yok' notuyla paylaştı

14 Şubat 2019, Perşembe 23:21 Son Güncelleme:
A A
Ağabey kardeş değil, baba oğul!

Türk sinemasının usta ismi Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Adana'daki bir çekimden Konya'ya gittiklerini belirten Alışık, paylaşımının altına ' Abi-kardeş pardon pardon baba-oğul yolculuğu gibi yok' notunu düştü.

Öte yandan 58 yaşındaki Kerem Alışık'ın genç görüntüsü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.