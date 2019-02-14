Ağabey kardeş değil, baba oğul!
Oyuncu Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri fotoğrafı 'Abi-kardeş pardon pardon, baba-oğul yolculuğu gibi yok' notuyla paylaştı
Türk sinemasının usta ismi Kerem Alışık'ın oğlu Sadri Alışık, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
Adana'daki bir çekimden Konya'ya gittiklerini belirten Alışık, paylaşımının altına ' Abi-kardeş pardon pardon baba-oğul yolculuğu gibi yok' notunu düştü.
Öte yandan 58 yaşındaki Kerem Alışık'ın genç görüntüsü takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.