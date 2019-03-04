Ağaç budamaya gitmişti... Bahçesinde ölü bulundu

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde yaşayan ve bahçesine ağaç budamaya giden Yaşar Dinler (56), sırtından silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

04 Mart 2019, Pazartesi 11:30 Son Güncelleme:
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Ağaç budamaya gitmişti... Bahçesinde ölü bulundu

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Akkonak köyünde oturan Yaşar Dinler, önceki gün ağaç budamak için köyün dışındaki bahçesine gitti. Dün sabah bahçeye giden köylüler, Yaşar Dinler’i hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sırtından ateşli silahla vurulduğu anlaşılan Yaşar Dinler’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşar Dinler’in eşinden ayrı yaşadığı ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

Muzaffer NAL/DHA

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