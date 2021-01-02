Ağaç süsleme oyunu
Ağaç süsleme oyunu duyusal bir oyundur. Duyusal oyunlar çocukların bilişsel ve ince motor becerileri üzerinde oldukça etkilidir. Bebe yağını soğutabilir böylece çocuğunuza soğuğu da duyumsatabilirsiniz. Çocuğunuz hem ince motor becerilerini geliştirir hem de torba içerisindeki birçok materyali duyumsar.
02 Ocak 2021, Cumartesi 16:55 Son Güncelleme:
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Malzemeler:
Kilitli torba, bebe yağı, yumuşak top süsler, fon kartonu, bant, yapıştırıcı, siyah keçeli kalem, makas /Yaş: 3-5
Nasıl oynanır?
Yeşil bir fon kartonuna çam ağacı çizin ve kesin. Ağacın üzerine siyah keçeli kalemle karışık noktalar çizin. Bu ağacı sert, beyaz bir karton üzerine yapıştırın. Kilitli torbanın içerisine bebe yağı sıkın ve yumuşak top süsleri içine atın. Poşeti ağacın üzerine gelecek şekilde kenarlarından bantla sabitleyin. Çocuğunuzdan topları siyah noktalara iterek yerleştirmesini isteyin. Süreci istediğiniz kadar tekrarlayın!