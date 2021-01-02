Ağaç süsleme oyunu

Malzemeler:

Kilitli torba, bebe yağı, yumuşak top süsler, fon kartonu, bant, yapıştırıcı, siyah keçeli kalem, makas /Yaş: 3-5

Nasıl oynanır?

Yeşil bir fon kartonuna çam ağacı çizin ve kesin. Ağacın üzerine siyah keçeli kalemle karışık noktalar çizin. Bu ağacı sert, beyaz bir karton üzerine yapıştırın. Kilitli torbanın içerisine bebe yağı sıkın ve yumuşak top süsleri içine atın. Poşeti ağacın üzerine gelecek şekilde kenarlarından bantla sabitleyin. Çocuğunuzdan topları siyah noktalara iterek yerleştirmesini isteyin. Süreci istediğiniz kadar tekrarlayın!







