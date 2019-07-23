Ağaca bağlı terk edilmiş eşek kurtarıldı
Konya’da, bakımsız ve bitkin haldeki eşek, ağaca bağlı terk edilmiş halde bulundu. Eşek, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8’inci Bölge Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı
Akören ilçesindeki köylüler arazide ağaca bağlı, bakımsız ve bitkin haldeki eşeği fark etti.
Köylüler yanına gittikleri eşeğin terk edildiğini anlayınca Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibine haber verdi.
Ekipler, bağlı olan eşeği kurtarıp, kamyonetle Akören Çiftçi Malları Koruma Birliği’ne götürüp teslim etti.
KONYA (DHA)