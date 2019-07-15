Ağaçlara takılan otomobil, ırmağa düşmekten kurtuldu

Kaza, 15.30 sıralarında, Karabük- Zonguldak yolu Balıkısık mevkisinde meydana geldi.

15 METREDEN YUVARLANDI

Zonguldak yönüne giden Hidayet Doruk (56) yönetimindeki 78 AS 908 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 15 metreden yuvarlandı.

Otomobil Filyos Irmağı kenarındaki ağaçlara takılarak suya düşmekten son anda kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücüler yardıma koşup, yan duran otomobilden sürücü Doruk ile eşi Satı Doruk’u (47) yaralı olarak çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edilirken, çevredekiler, yaralı çiftle birlikte ambulansın gelmesini bekledi.

Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

DHA