Türkiye Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Türkiye

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde Musa K., ağaçların arasında başına dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son verdi.

04 Aralık 2021, Cumartesi 00:19 Son Güncelleme:
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Olay, saat 15.30 sıralarında Bayraklı Altınyol Caddesi Melez Deltası sahil kısmında meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Musa K., Melez Deltası’na gelerek ağaçların arasına oturdu. Musa K., daha sonra yanında getirdiği tabancayı başına dayayıp ateşledi. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Musa K.’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Musa K.’nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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