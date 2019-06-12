Agar Agar 30 Haziran'da bir kez daha İstanbul'da!

Agar Agar 30 Haziran'da bir kez daha İstanbul'da! Son olarak şubat ayında ülkemizi ziyaret ederek konser veren Fransız ikili Agar Agar, 30 Haziran akşamı Feriye'de gerçekleştirecek konserde sevenleriyle buluşacak