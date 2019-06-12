Agar Agar 30 Haziran'da bir kez daha İstanbul'da!
Son olarak şubat ayında ülkemizi ziyaret ederek konser veren Fransız ikili Agar Agar, 30 Haziran akşamı Feriye'de gerçekleştirecek konserde sevenleriyle buluşacak
Salon İKSV’nin, şehrin farklı mekânlarında daha geniş kitlelere ulaştığı etkinliği Gezgin Salon, 30 Haziran Pazar akşamı Feriye’de gerçekleştirilecek etkinlikte, Fransa’da başlayan hikâyesini kısa sürede ülke sınırlarının çok ötesine taşıyan elektro-pop ikilisi Agar Agar’ı ağırlayacak.
Clara Cappagli ve Armand Bultheel’den oluşan Agar Agar, 2016'da çıkış yaptıkları ‘Cardan’ parçasıyla büyük beğeni kazanmıştı. Agar Agar, Şubat 2019’da Salon’da da konser vermişti. Agar Agar’ı yeniden dinlemek isteyenlerin ve iyi müzik kâşiflerinin ilgisini çekecek bu tek günlük festival, kapılarını saat 17.00’de açıyor.